Яку силу необхідно прикласти щоб підняти шматок граніту об'ємом 40 дм ^ 3.
Физика
Яку силу необхідно прикласти щоб підняти шматок граніту об'ємом 40 дм ^ 3.
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