Срочно!!!!!! Арифметическая прогрессия (аn) задана условиями: а1=43, аn+1=an+5. Найдите сум??у первых 17 её членов.
Алгебра
Срочно!!!!!! Арифметическая прогрессия (аn) задана условиями: а1=43, аn+1=an+5. Найдите сум??у первых 17 её членов.
Ответ(ы):
Гость:
A(1)=43 a(2) = 48 d=5 a(17)= 43+16*5 = 123 S(17)= (43+123) / 2 * 17 = (43+123)/2*17=1411
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