Найди скорость сближения или скорость удаления.Отметь флажком,в каких случаях пр??изойдет встреча.12км/ч 15км/ч,9м/мин 26м/мин,120км/ч 70км/ч,5м/с 9м/с.
Математика
Найди скорость сближения или скорость удаления.Отметь флажком,в каких случаях пр??изойдет встреча.12км/ч 15км/ч,9м/мин 26м/мин,120км/ч 70км/ч,5м/с 9м/с.
Ответ(ы):
Гость:
12+15 = 27 км/ч - скорость сближения. Встреча будет. 9+26 = 35 м/мин - скорость удаления. Встречи не будет. 120-70 = 50 км/ч - скорость сближения. Встреча будет. 9-5 = 4 м/с - скорость удаления. Встречи не будет.
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