(Математика 6 класс) Придумайте по 3 примера достоверных,не важможных событий,о также событий,о которых нельзя сказать,что они обязательно произайдут.

Математика
(Математика 6 класс) Придумайте по 3 примера достоверных,не важможных событий,о также событий,о которых нельзя сказать,что они обязательно произайдут.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Достоверно:1)Я заболею                      2)Сегодня будет звездная ночь                      3)Пойдет дождь Не возможно:1)Сейчас появится Джин и предложит загадать 3 желания                         2)Сегодня будет жара                         3)Я увижу живого мамонта Обязательные:1) День сменится ночью                          2) Я получу оценку                          3) У меня будет День рождения
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