(Математика 6 класс) Придумайте по 3 примера достоверных,не важможных событий,о также событий,о которых нельзя сказать,что они обязательно произайдут.
Математика
(Математика 6 класс) Придумайте по 3 примера достоверных,не важможных событий,о также событий,о которых нельзя сказать,что они обязательно произайдут.
Ответ(ы):
Гость:
Достоверно:1)Я заболею 2)Сегодня будет звездная ночь 3)Пойдет дождь Не возможно:1)Сейчас появится Джин и предложит загадать 3 желания 2)Сегодня будет жара 3)Я увижу живого мамонта Обязательные:1) День сменится ночью 2) Я получу оценку 3) У меня будет День рождения
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