Какое колличество теплоты пошло на нагревание чугунной болванки массой 32кг.имеющей температуру 15°С до температуры 1115°С?

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Количество теплоты равно поизведению удельной теплоемкости на массу и на разность температур. Ищешь в справочнике удельную теплоемкость чугуна, умножаешь на 32, затем умножаешь на разность (1115° – 15°) и получаешь ответ. Дано: m = 32 кг ∆t = 1115° – 15° = 1000°C c = 0,54 кДж/кг*град°С ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Q — ? ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Решение: Q = c m ∆t; Q = 0,54 кДж/кг*град°С • 32 кг • 1000°С = 17 280 кДж = 17,28 МДж