(4x+5)²-(3x-4)(3x+4)-(7x+3)(x-1)=-176. нужно решение(ответ -5)

Алгебра
(4x+5)²-(3x-4)(3x+4)-(7x+3)(x-1)=-176. нужно решение(ответ -5)
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Ответ(ы):
Гость:
16х^2+40х+25-9х^2+12+12x+16-7x^2-7x-3x+3=-176 42x=-176-56 42x=-232 x=-5
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