сумма двух чисел равна 100 при делении большего из них на меньшее в частном получае??ся 5 и в остатке 10 меньшее число увеличили на треть а большее 5-9 класс уменьшили на 20% чему теперь равны частное и остаток от делениия боль...

Математика

сумма двух чисел равна 100 при делении большего из них на меньшее в частном получае??ся 5 и в остатке 10 меньшее число увеличили на треть а большее 5-9 класс уменьшили на 20% чему теперь равны частное и остаток от делениия большего числа на меньшее

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