сумма двух чисел равна 100 при делении большего из них на меньшее в частном получае??ся 5 и в остатке 10 меньшее число увеличили на треть а большее 5-9 класс уменьшили на 20% чему теперь равны частное и остаток от делениия боль...
Математика
сумма двух чисел равна 100 при делении большего из них на меньшее в частном получае??ся 5 и в остатке 10 меньшее число увеличили на треть а большее 5-9 класс уменьшили на 20% чему теперь равны частное и остаток от делениия большего числа на меньшее
Ответ(ы):
Гость:
Пусть х - большее число, тогда (100 - х) - меньшее число. (х - 10) : (100 - х) = 5 х - 10 = 5(100 - х) х - 10 = 500 - 5х х + 5х = 500 + 10 6х = 510 х = 510 : 6 х = 85 - большее число. 100 - 85 = 15 - меньшее число. Найдём число, которое получится при уменьшении большего числа на 20%: 20% = 0,2 85 - 85 * 0,2 = 85 - 17 = 68. Найдём число, которое получится при увеличении меньшего числа на треть: 15 + 15 : 3 = 15 + 5 = 20. Найдём частное и остаток от деления новых чисел: 68 : 20 = 3 (8 ост.) Ответ: 3 (8 ост.)
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