Выполните действия. а) 5, 1+ 0,27 - 4,678 б)(6,9+2,15)-3,09

Математика
Выполните действия. а) 5, 1+ 0,27 - 4,678 б)(6,9+2,15)-3,09
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Ответ(ы):
Гость:
А)5,1+0,27-4,4678=5,37-4,678=0,692 Ответ:0,692 б)Ответ:5,96
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