Помогите сделать упражнение 8.19.

Гость: Гость:

3/10м + 7/100м = 37/100 м 8/15мин + 5/12 мин = 55/60 мин 4/120 км + 8/25 км = 1/30 + 8/25 = 53/150 км 3/4 т + 2/125 т = 383/600 т