Помогите сделать упражнение 8.19.
Математика
Помогите сделать упражнение 8.19.
Ответ(ы):
Гость:
3/10м + 7/100м = 37/100 м 8/15мин + 5/12 мин = 55/60 мин 4/120 км + 8/25 км = 1/30 + 8/25 = 53/150 км 3/4 т + 2/125 т = 383/600 т
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