Собрали 5 корзин винограда по 20 кг.в каждой.весь виноград разделили поровну между 4 кафе.сколько кг.винограда отправили в каждое кофе?

Математика

Собрали 5 корзин винограда по 20 кг.в каждой.весь виноград разделили поровну между 4 кафе.сколько кг.винограда отправили в каждое кофе?

Автор: Гость