Собрали 5 корзин винограда по 20 кг.в каждой.весь виноград разделили поровну между 4 кафе.сколько кг.винограда отправили в каждое кофе?
Математика
Собрали 5 корзин винограда по 20 кг.в каждой.весь виноград разделили поровну между 4 кафе.сколько кг.винограда отправили в каждое кофе?
Ответ(ы):
Гость:
5*20=100 кг всего собрали 100:4=25 кг по 25 кг отправили Ответ: по 25 кг
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