Визначте вид трикутника STQ, якщо S(2;-4) ; T(-3;6); Q(2;5)
Математика
Визначте вид трикутника STQ, якщо S(2;-4) ; T(-3;6); Q(2;5)
Ответ(ы):
Гость:
Тупоугольный у угла SQT еа вид больше 90 гарадусов поэтому он тупоугольный.
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