Визначте вид трикутника STQ, якщо S(2;-4) ; T(-3;6); Q(2;5)

Математика
Визначте вид трикутника STQ, якщо S(2;-4) ; T(-3;6); Q(2;5)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Тупоугольный у угла SQT еа вид больше 90 гарадусов поэтому он тупоугольный.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Докажите что функция f(x)=x в степени 4 - 2x в квадрате - sin в квадрате 3x является четной
Ответить
Математика
Собрали 5 корзин винограда по 20 кг.в каждой.весь виноград разделили поровну между 4 кафе.сколько кг.винограда отправили в каждое кофе?
Ответить
Математика
Легковая машина по асфальтированной дороге ехала 3 часа со скоростью 76 км/ч, а по с??епной дороге - 2 часа со скоростью 46 км/ч.Сколько всего кило...
Ответить
Математика
Решить пример 3 2/3 умножить на 9/22 можно пожалуйста полным ответом
Ответить
Геометрия
Сторона квадрата равно 4. найдите площадь квадрата построенного на его диагонали
Ответить