Докажите что функция f(x)=x в степени 4 - 2x в квадрате - sin в квадрате 3x является четной
Математика
Докажите что функция f(x)=x в степени 4 - 2x в квадрате - sin в квадрате 3x является четной
Ответ(ы):
Гость:
Функция является чётной, если f(x) = f(-x) f(-x) = (-x)^4 - 2(-x)^2 - sin(-3x)^2 = x^4 - 2x^2 - (-sin(3x))^2= = x^4 - 2x^2 - sin(3x)^2 Таким образом, f(x) = f(-x), т.е. функция четная
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