Помогите !!! Сравните числа : а) 2 и и 10/15 б) 18/6 и 3 в) 16/2 и 21/3 Помогите срочно!!!

Математика

Помогите !!! Сравните числа : а) 2 и и 10/15 б) 18/6 и 3 в) 16/2 и 21/3 Помогите срочно!!!

Автор: Гость