Помогите !!! Сравните числа : а) 2 и и 10/15 б) 18/6 и 3 в) 16/2 и 21/3 Помогите срочно!!!
Математика
Помогите !!! Сравните числа : а) 2 и и 10/15 б) 18/6 и 3 в) 16/2 и 21/3 Помогите срочно!!!
Ответ(ы):
Гость:
а) 2 > 10/15 б) 18/6 = 3 в) 16/2 > 21/3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
сумма двух чисел равна 100 при делении большего из них на меньшее в частном получае??ся 5 и в остатке 10 меньшее число увеличили на треть а большее...
Английский язык
Как произносится стих по английски Mummy`s in the kitchen As busy as can be, Cooking lots of good things For Daddy and for me. She lets me help wit...
Математика