Какие высказывания верны относительно роли государства в современной рыночной э??ономике? А.Государство борется с монополизом с помощью антимонопольного законодательства Б.Государство борется с социальным неравенством, когда ...
Обществознание
Какие высказывания верны относительно роли государства в современной рыночной э??ономике? А.Государство борется с монополизом с помощью антимонопольного законодательства Б.Государство борется с социальным неравенством, когда вводит прогрессивную ставку подоходного налога. 1)верно только А 2)верно только Б 3)верны оба варианта 4)оба неверны
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