Какие высказывания верны относительно роли государства в современной рыночной э??ономике? А.Государство борется с монополизом с помощью антимонопольного законодательства Б.Государство борется с социальным неравенством, когда ...

Обществознание

Какие высказывания верны относительно роли государства в современной рыночной э??ономике? А.Государство борется с монополизом с помощью антимонопольного законодательства Б.Государство борется с социальным неравенством, когда вводит прогрессивную ставку подоходного налога. 1)верно только А 2)верно только Б 3)верны оба варианта 4)оба неверны

Автор: Гость