Помогите пожалуйста !!! Просто выразить: a)427см=?дм б)10 917см в квадрате=?м в квадрате в)10 917см в квадрате=?дм в квадрате г)427см=?м д)1 820кг=?тонна е)1 820кг=?центнеров

Математика

Помогите пожалуйста !!! Просто выразить: a)427см=?дм б)10 917см в квадрате=?м в квадрате в)10 917см в квадрате=?дм в квадрате г)427см=?м д)1 820кг=?тонна е)1 820кг=?центнеров

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