Помогите пожалуйста !!! Просто выразить: a)427см=?дм б)10 917см в квадрате=?м в квадрате в)10 917см в квадрате=?дм в квадрате г)427см=?м д)1 820кг=?тонна е)1 820кг=?центнеров
Математика
Помогите пожалуйста !!! Просто выразить: a)427см=?дм б)10 917см в квадрате=?м в квадрате в)10 917см в квадрате=?дм в квадрате г)427см=?м д)1 820кг=?тонна е)1 820кг=?центнеров
Ответ(ы):
Гость:
427см=42,7дм 10917 кв.см.=1,0917кв.м. 10917 кв.см.=109,17 кв.дм. 427 см.=4,27м. 1820кг=1,82т. 1820кг=18,2ц.
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