Даю 100! Срочно!!!Какие массы соли и воды необходимо взять для приготовления 500 г 20 процентного раствора ? Помогите написать дано пожалуйста

Химия
Даю 100! Срочно!!!Какие массы соли и воды необходимо взять для приготовления 500 г 20 процентного раствора ? Помогите написать дано пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Mр-ра-50г Wсолит20%-0,2 mсоли?; mводы-? решение mсоли=mр*Wс=500г*0,2=100гр mв=mр-mс=500-100=400 mс-100г mв-400г
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