Даю 100! Срочно!!!Какие массы соли и воды необходимо взять для приготовления 500 г 20 процентного раствора ? Помогите написать дано пожалуйста

Химия

Даю 100! Срочно!!!Какие массы соли и воды необходимо взять для приготовления 500 г 20 процентного раствора ? Помогите написать дано пожалуйста

Автор: Гость