Каковы были природные условия Древней Греции и занятиями ее жителей На каких землях расселялись древние греки Что такое Великая греческая колонизация
История
Каковы были природные условия Древней Греции и занятиями ее жителей На каких землях расселялись древние греки Что такое Великая греческая колонизация
Ответ(ы):
Гость:
Масштабное расселение древних греков по берегам Средиземного иЧёрного морей на протяжении трёх веков с середины VIII века до н. э.[1] Дорийцы и ионийцыраспространяются по северному побережью Средиземного моря, далее они оказываются и в Чёрном море. Как писал Сократ, «греки расселились по берегам моря как широкая кайма на варварском плаще». Однако греки не занимались открытием новых земель, а следовали уже проторенными путями финикийцев, вытесняя предшественников. Кроме того, они не исследовали новые земли вглубь, ограничивая своё присутствие побережьями. Существовавшее в крито-микенский период политическое единство Греции не было восстановлено. Множество полисов, контролирующих свои территории, имело самые разнообразные способы управления: тирания,олигархия, тимократия и демократия
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