Помогите решить столбиком и проверь дилением пж 4301х56 4003х56 1048х72 2406х72 20балв

Математика
Помогите решить столбиком и проверь дилением пж 4301х56 4003х56 1048х72 2406х72 20балв
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       4301            56      25806    21505    240856          4003            56      24018    20015    224158                1048             72         2096       7336       75456              2406             72          4812     16842     173232             
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