Оператор цикла WHILE ПАСКАЛЬ В некоторой стране используются денежные купюры дост??инством в 1,2,4,8,16,32 и 64.дано натуральное число N.Как наименьшим количеством таких денежных купюр можно выплатить сумму N(указать количесво...

Информатика

Оператор цикла WHILE ПАСКАЛЬ В некоторой стране используются денежные купюры дост??инством в 1,2,4,8,16,32 и 64.дано натуральное число N.Как наименьшим количеством таких денежных купюр можно выплатить сумму N(указать количесво каждой из используемых для выплаты купюр)? Предлагается, что имеется достаточно больше количесво купюр всех достоинство.

Автор: Гость