№1268 все уравнения.Срочно!!!

Математика
№1268 все уравнения.Срочно!!!
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Ответ(ы):
Гость:
А) (х-18,2)+3,8=15,6    х-18,2=15,6-3,8   х-18,2=11,8    х=11,8+18,2=30 б) 34,2-(17,9-у)=22      34,2-17,9+у=22   у=22-34,2+17,9=5,7 в) 16,5-(т+3,4)=4,9          16,5-т-3,4=4,9    -т=4,9-16,5+3,4=-8,2     т=8,2 г) r+16.23-15.8=7.1        r=7.1-16.23+15.8=6.67
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