№1268 все уравнения.Срочно!!!

Гость: Гость:

А) (х-18,2)+3,8=15,6 х-18,2=15,6-3,8 х-18,2=11,8 х=11,8+18,2=30 б) 34,2-(17,9-у)=22 34,2-17,9+у=22 у=22-34,2+17,9=5,7 в) 16,5-(т+3,4)=4,9 16,5-т-3,4=4,9 -т=4,9-16,5+3,4=-8,2 т=8,2 г) r+16.23-15.8=7.1 r=7.1-16.23+15.8=6.67