Лестница соединяет точки а и б высота каждой ступени 24см ,а длина 70см расстояние м??жду точками а и б состовляет 29,6м найдите высоту на которую поднимается лестница в метрах

Математика

Лестница соединяет точки а и б высота каждой ступени 24см ,а длина 70см расстояние м??жду точками а и б состовляет 29,6м найдите высоту на которую поднимается лестница в метрах

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