Лестница соединяет точки а и б высота каждой ступени 24см ,а длина 70см расстояние м??жду точками а и б состовляет 29,6м найдите высоту на которую поднимается лестница в метрах

Математика
Лестница соединяет точки а и б высота каждой ступени 24см ,а длина 70см расстояние м??жду точками а и б состовляет 29,6м найдите высоту на которую поднимается лестница в метрах
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вспоминаем т.Пифагора. с²=а²+в², след. с=√а²+в², с=√24²+70² = √5476 = 74 см. 2960:74=40 ступеней по 70 см. И теперь рассчитаем на какой он высоте 40х0,24=9,6 метров
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