Прочитайте стихотворные строки.С чем автор сравнивает снежный покров?Найдите имена существительные в творительном падеже.Попробуйте изменить сочетания с этими существительными,используя союз КАК.Запишите полученные словосочетан...

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Прочитайте стихотворные строки.С чем автор сравнивает снежный покров?Найдите имена существительные в творительном падеже.Попробуйте изменить сочетания с этими существительными,используя союз КАК.Запишите полученные словосочетания. Вот север,тучи нагоняя, Дохнул,завыл-и вот сама Идёт волшебница зима. Пришла,рассыпалась,клоками Повисла на муках бобов, Легла волнистыми коврами Среди полей,вокруг холмов.

Автор: Гость