Прочитайте стихотворные строки.С чем автор сравнивает снежный покров?Найдите имена существительные в творительном падеже.Попробуйте изменить сочетания с этими существительными,используя союз КАК.Запишите полученные словосочетан...

Русский язык
Прочитайте стихотворные строки.С чем автор сравнивает снежный покров?Найдите имена существительные в творительном падеже.Попробуйте изменить сочетания с этими существительными,используя союз КАК.Запишите полученные словосочетания. Вот север,тучи нагоняя, Дохнул,завыл-и вот сама Идёт волшебница зима. Пришла,рассыпалась,клоками Повисла на муках бобов, Легла волнистыми коврами Среди полей,вокруг холмов.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Рассыпалась клоками,повисла на ветвях дубов Как волнистыми коврами, как клоками
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