Как чаще всего зимой встречаются птицы – поодиночке или стаями? В какое время сут??к их обычно можно увидеть? Где чаще всего можно увидеть птиц? Где они ночуют?

Биология

Как чаще всего зимой встречаются птицы – поодиночке или стаями? В какое время сут??к их обычно можно увидеть? Где чаще всего можно увидеть птиц? Где они ночуют?

Автор: Гость