Как чаще всего зимой встречаются птицы – поодиночке или стаями? В какое время сут??к их обычно можно увидеть? Где чаще всего можно увидеть птиц? Где они ночуют?
Биология
Как чаще всего зимой встречаются птицы – поодиночке или стаями? В какое время сут??к их обычно можно увидеть? Где чаще всего можно увидеть птиц? Где они ночуют?
Ответ(ы):
Гость:
Чаще всего, птицы зимой летают стаями. Их можно наблюдать днем, возле мусорников, деревьев, домов, теплых мест. Ночуют они на деревьях, в заброшеных домах.
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