Четырех угольник ABCD вписан в окружность. Угол ABC равен 125,угол CAD равен 55 градусов. найдите градусную меру ABC
Математика
Четырех угольник ABCD вписан в окружность. Угол ABC равен 125,угол CAD равен 55 градусов. найдите градусную меру ABC
Ответ(ы):
Гость:
Угол CAD и угол DBC опирают на одну и туже другу,значит эти углы равны (CAD=DBC=55). Тогда угол ABD=ABC-DBC=125-55=70 градусов.
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