4x^2*y-x^3-4xy^2 Представьте в виде произведения выражение
Алгебра
4x^2*y-x^3-4xy^2 Представьте в виде произведения выражение
Ответ(ы):
Гость:
4x²y-x³-4xy²=x(4xy-x2-4y²) = -x(x²-4xy+4y²)=-x(x-2y)²
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