Что благоприятствовало развитию культуры в Древней Греции
История
Что благоприятствовало развитию культуры в Древней Греции
Ответ(ы):
Гость:
Мыслители продвигали пультов древней Греции,Пифагор,Сократ,все это древнегреческие мыслители,мыслители древней Греции коих было десятки создали понятия о математике,астрономии,физике,инженерии
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