Что является лишним в ряду и почему: Битва за Москву, Сталинградская битва, форси??ование Днепра, Курская битва

История

Что является лишним в ряду и почему: Битва за Москву, Сталинградская битва, форси??ование Днепра, Курская битва

Автор: Гость