2х-3)(2х+3)=(х-1)(х+1)+(5х+2)(х-14) пожалуйста!!
Алгебра
2х-3)(2х+3)=(х-1)(х+1)+(5х+2)(х-14) пожалуйста!!
Ответ(ы):
Гость:
(2х)^2-9=(x^2-1)+(5x)^2- 60 +2x-82 4x^2-9=x^2-1+25x^2-142 4x^2-9=26x^2-143 4x^2-9-26x^2+143=0 -22x^2+134=0 -22x^2=-134 x^2=-134/(-22) x^2=2948 x=+ и - корень из 2948
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