Какая точка належить прямой 4x+5y=20

Математика
Какая точка належить прямой 4x+5y=20
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Например (0;4) или (5;0), или (2;12/5), или (4;4/5)
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