В зале кинотеатра слева от прохода 8 рядов,а справа-6 рядов.В каждом левом ряду 60 кр??сел,а в каждом правом на 24 кресла меньше.Сколько всего кресел в зале?

Математика

В зале кинотеатра слева от прохода 8 рядов,а справа-6 рядов.В каждом левом ряду 60 кр??сел,а в каждом правом на 24 кресла меньше.Сколько всего кресел в зале?

Автор: Гость