В зале кинотеатра слева от прохода 8 рядов,а справа-6 рядов.В каждом левом ряду 60 кр??сел,а в каждом правом на 24 кресла меньше.Сколько всего кресел в зале?

Математика
В зале кинотеатра слева от прохода 8 рядов,а справа-6 рядов.В каждом левом ряду 60 кр??сел,а в каждом правом на 24 кресла меньше.Сколько всего кресел в зале?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
8*60=480(к.)-с лева. 6*(60-24)=213(к.)-с права. 480+213=693(к.)-Всего. Ответ:всего в зале 693 кресла.
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