Найдите на влажном препарате сердце. Установите его место расположения в полости тела. Какие органы относятся к кровеносной системе?Почему такая кровеносная система называется замкнутой? 7 класс. Авторы:Константинов,Бабенко,Куч...
Биология
Найдите на влажном препарате сердце. Установите его место расположения в полости тела. Какие органы относятся к кровеносной системе?Почему такая кровеносная система называется замкнутой? 7 класс. Авторы:Константинов,Бабенко,Кучменко.Помогите срочно!!! Через 2 часа в школу!!
Ответ(ы):
Гость:
Сердце находится в грудной полости, смещено слегка в право. К кровеносной системе относятся сердце - обеспечивает движение крови, артерии - сосуды идущие от сердца, вены - сосуды в которых кровь движется к сердцу и капилляры - самые тонкие сосуды, через стенки которых кровь отдает кислород, питательные вещества клеткам и забирает углекислый газ и продукты жизнедеятельности клеток.
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