Определите значение переменной с после выполнения следующего фрагмента программы: a := 8; a := -5 + ( a + 2); b := (- a + a )* a ; c :=( b – a ) * (2 – a );
Информатика
Определите значение переменной с после выполнения следующего фрагмента программы: a := 8; a := -5 + ( a + 2); b := (- a + a )* a ; c :=( b – a ) * (2 – a );
Ответ(ы):
Гость:
A:=5; b:=0 c:= -5 * -3 = 15 Ответ: 15
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