Перевести в косвенную речь The policeman asked who lives inches house .
Английский язык
Перевести в косвенную речь The policeman asked who lives inches house .
Ответ(ы):
Гость:
Полицейский спросил кто живет в высоуом доме
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