В двух одинаковых альбомах 46марок.Сколько марок в трёх таких же альбомах?в четыре???
Математика
В двух одинаковых альбомах 46марок.Сколько марок в трёх таких же альбомах?в четыре???
Ответ(ы):
Гость:
46/2=23 марки в одном альбоме 23*3=69 марки в трех альбомах 23*4=92 марки в четырех альбомах
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Запишите приведенные ниже слова, вставляя пропущенные буквы. Подберите проверочные слова. Должнос... ной оклад, чудес... ные окрес... ности, аге...
Қазақ тiлi