В двух одинаковых альбомах 46марок.Сколько марок в трёх таких же альбомах?в четыре???

Математика
В двух одинаковых альбомах 46марок.Сколько марок в трёх таких же альбомах?в четыре???
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
46/2=23 марки в одном альбоме 23*3=69 марки в трех альбомах 23*4=92 марки в четырех альбомах
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