Запишите приведенные ниже слова, вставляя пропущенные буквы. Подберите проверочные слова. Должнос... ной оклад, чудес... ные окрес... ности, аген... ство по недвижимости, предвес... ник бури, чес... вовать президента, адвока....
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Запишите приведенные ниже слова, вставляя пропущенные буквы. Подберите проверочные слова. Должнос... ной оклад, чудес... ные окрес... ности, аген... ство по недвижимости, предвес... ник бури, чес... вовать президента, адвока... ская контора, ус... ный ответ, учас... ковый милиционер, кос... ный мозг
Ответ(ы):
Гость:
Долдностной чудесные окрестности агенство предвестник чествовать адвокат устный участковый коссный мозг
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