Прошу помогите дам 30 баллов, очень надо((((((((
Математика
Прошу помогите дам 30 баллов, очень надо((((((((
Ответ(ы):
Гость:
1) 10 ровно.2)22 и 10/24 3) 7/19 4) 4 и 9/15 5) 5/11
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