Бригада красит забор длиной 240 метров,ежедневно увеличивая норму покраски на одно и то же число метров.Известно,что за первый и последний день в сумме бригада покрасила 60 метров забора.Определите,сколько дней бригада красила ...
Алгебра
Бригада красит забор длиной 240 метров,ежедневно увеличивая норму покраски на одно и то же число метров.Известно,что за первый и последний день в сумме бригада покрасила 60 метров забора.Определите,сколько дней бригада красила весь забор
Ответ(ы):
Гость:
1. Бригада маляров красят медленно и даже очень! Считаем таким образом: Sn – общая площадь n – количество дней a1 – первый день an – последний день Sn= ((a1+an)/2)*n n= Sn/((a1+an)/2) a1+an=60 n= 240/60/2= 8 дней Ответ: 8 дней
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