Бригада красит забор длиной 240 метров,ежедневно увеличивая норму покраски на одно и то же число метров.Известно,что за первый и последний день в сумме бригада покрасила 60 метров забора.Определите,сколько дней бригада красила ...

Алгебра

Бригада красит забор длиной 240 метров,ежедневно увеличивая норму покраски на одно и то же число метров.Известно,что за первый и последний день в сумме бригада покрасила 60 метров забора.Определите,сколько дней бригада красила весь забор

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