Близкий, воздушный,скользский- в каком слове есть звук "з"?

Русский язык
Близкий, воздушный,скользский- в каком слове есть звук "з"?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Близкий - в этом слове больше звука " с" чем " з"  Воздушный - в этом слове четко и ясно слышится звук " з"  Скользкий - в это слове тоже слышится звук " з"  Ответ: В словах скользкий и воздушный  слышится буква " з"
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