Близкий, воздушный,скользский- в каком слове есть звук "з"?
Русский язык
Близкий, воздушный,скользский- в каком слове есть звук "з"?
Ответ(ы):
Гость:
Близкий - в этом слове больше звука " с" чем " з" Воздушный - в этом слове четко и ясно слышится звук " з" Скользкий - в это слове тоже слышится звук " з" Ответ: В словах скользкий и воздушный слышится буква " з"
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