Периметр треугольника 19,5 см Первая =7,нам Вторая= 2/5 первой Найти длину третью с??орону
Математика
Периметр треугольника 19,5 см Первая =7,нам Вторая= 2/5 первой Найти длину третью с??орону
Ответ(ы):
Гость:
Вторая сторона равна 7 * 2/5 = 2,8 см. Третья сторона равна 19,5 -(7+2,8) =9,7 см. Стороны, 7 см, 2,8 см 9,8 см- каждая сторона меньше суммы двух других, т.е такой треугольник существует.
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