Правильно понять задание уподібнення приголосних відбувається за вимови кожного слова рядка
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Правильно понять задание уподібнення приголосних відбувається за вимови кожного слова рядка
Ответ(ы):
Гость:
Ваше завдання поділено на рядки, вам потрібно обрати той рядок, де уподібнення приголосних відбувається в кожному слові.
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