Для чего в линиях электропередачи используют повышающие трансформаторы
Физика
Для чего в линиях электропередачи используют повышающие трансформаторы
Ответ(ы):
Гость:
Чтобы повысить напряжение, тем самым уменьшить потери энергии. P=U*I. Q=I^2*R*t
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