Запишите цифры, которые можно поставить вместо *, чтобы получилось верное неравен??тво: 1*,5 gt; 19,15; 99,3 lt; 9*,33. Спасибо заранее!

Математика

Запишите цифры, которые можно поставить вместо *, чтобы получилось верное неравен??тво: 1*,5 gt; 19,15; 99,3 lt; 9*,33. Спасибо заранее!

Автор: Гость