Запишите цифры, которые можно поставить вместо *, чтобы получилось верное неравен??тво: 1*,5 gt; 19,15; 99,3 lt; 9*,33. Спасибо заранее!

Математика
Запишите цифры, которые можно поставить вместо *, чтобы получилось верное неравен??тво: 1*,5 gt; 19,15; 99,3 lt; 9*,33. Спасибо заранее!
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Гость:
12.5>19.15 99.3<99.33
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