Помогите разобрать слова по составу(корень,суфикс,окончание) на казахском языке:аудағы,заттарды
Қазақ тiлi
Помогите разобрать слова по составу(корень,суфикс,окончание) на казахском языке:аудағы,заттарды
Ответ(ы):
Гость:
Ауда корень ғы жалғау Зат корень тар көптік жалғау ды жалғау
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