Морфологический разбор слова дверям: Опустив руки, стараясь не дышать, я медленно отходил к ДВЕРЯМ³ дома.

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Морфологический разбор слова дверям: Опустив руки, стараясь не дышать, я медленно отходил к ДВЕРЯМ³ дома.

Автор: Гость