Морфологический разбор слова дверям: Опустив руки, стараясь не дышать, я медленно отходил к ДВЕРЯМ³ дома.
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Морфологический разбор слова дверям: Опустив руки, стараясь не дышать, я медленно отходил к ДВЕРЯМ³ дома.
Ответ(ы):
Гость:
(К) дверям - (к чему?)-н.ф.дверь,сущ.,неодуш.,ж.р.,3скл.,мн.ч.,Д.п.,второст. чл. пр.
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