657450:90+83*600 (612237-240037):40 70*(100100-99800)

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657450:90+83*600 (612237-240037):40 70*(100100-99800)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
657450:90+83*600=57105 657450:90=7305 83*600=49800 7305+49800=57105 (612237-240037):40=9305 612237-240037=372200 372200:40=9305 70*(100100-99800)=21000 100100-99800=300 70*300=21000
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