Что такое сатира? Виды сатиры

Литература
Что такое сатира? Виды сатиры
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1,Обличающая, бичующая ирония.2.Литературное произведение, обличающее отрицательные явления действительности. Сати́ра ( лат. satira) — резкое проявление  комического в  искусстве, представляющее собой поэтическое унизительное обличение явлений при помощи различных комических средств:  сарказма,  иронии,  гиперболы,  гротеска,  аллегории,  пародии и др. Успехов в ней достигли  Гораций,  Персий и в особенности  Ювенал, который определил её позднейшую форму для европейского  классицизма
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Усний твір-опис на основі власних спостержень ))) будьласка
Ответить
Русский язык
Написать информацию про клён и ель
Ответить
Математика
7в+1=9+3в решите пожалуйста уравнение
Ответить
Математика
Запиши неравенства и проверь, верны ли они: 1)Частное чисел 3580и 5 меньше разности чисел 3580 и 197. 2)Произведение чисел 706 и 8 больше суммы...
Ответить
Русский язык
Суффикс к слову шубанька
Ответить