Что такое сатира? Виды сатиры
Литература
Что такое сатира? Виды сатиры
Ответ(ы):
Гость:
1,Обличающая, бичующая ирония.2.Литературное произведение, обличающее отрицательные явления действительности. Сати́ра ( лат. satira) — резкое проявление комического в искусстве, представляющее собой поэтическое унизительное обличение явлений при помощи различных комических средств: сарказма, иронии, гиперболы, гротеска, аллегории, пародии и др. Успехов в ней достигли Гораций, Персий и в особенности Ювенал, который определил её позднейшую форму для европейского классицизма
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