Суффикс к слову шубанька

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Суффикс к слову шубанька
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Суффикс-аньк.шуб-корень.а-окончание................................................
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