Какие чувства вызывает у тебя волчиха из рассказа Белолобый?объясни своё отношен??е к ней

Литература
Какие чувства вызывает у тебя волчиха из рассказа Белолобый?объясни своё отношен??е к ней
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Эту волчиху нельзя назвать доборй но и злой ее не назовешь.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Музыка
Скажите пожалуйста , муз. произведения и картины , которые изменяют представление человека о прекрасном
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста! До завтра нужно перевести на казахский без переводчика (он н?? правильно переводит).Даю 15 баллов. Восточный Казахстан наход...
Ответить
Русский язык
Пунктационый разбор предложение : он много времени отдавал музыке литературе мат??мати
Ответить
Математика
В какой тройке чисел одно число равно разности двух других? а)2,2,2 б)2,2,4 в)2,4,4 г)4,4,4
Ответить
История
Пожалуйста, помогите! Составьте развёрнутый план по теме "Успехи СССР в науке и ку??ьтуре в середине 50-х - начале 60-х гг ХХ века"
Ответить