Какие чувства вызывает у тебя волчиха из рассказа Белолобый?объясни своё отношен??е к ней
Литература
Какие чувства вызывает у тебя волчиха из рассказа Белолобый?объясни своё отношен??е к ней
Ответ(ы):
Гость:
Эту волчиху нельзя назвать доборй но и злой ее не назовешь.
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