Скажите пожалуйста , муз. произведения и картины , которые изменяют представление человека о прекрасном
Музыка
Скажите пожалуйста , муз. произведения и картины , которые изменяют представление человека о прекрасном
Ответ(ы):
Гость:
1) цикл времена года чайковский(апрель ,октябрь) 2) луннаяночь ван гог 3) утро григ 4) песня вечная любовь
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