Помогите пожалуйста! До завтра нужно перевести на казахский без переводчика (он н?? правильно переводит).Даю 15 баллов. Восточный Казахстан находится в центре Евразии. Огромную часть территории занимают горные системы Рудного ...
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Помогите пожалуйста! До завтра нужно перевести на казахский без переводчика (он н?? правильно переводит).Даю 15 баллов. Восточный Казахстан находится в центре Евразии. Огромную часть территории занимают горные системы Рудного и Южного Алтая, Калбы, Саур-Тарбагатая. Основные реки – Иртыш, Уба, Ульба, Бухтарма. Большие озера – Маркаколь, Зайсан, Рахмановское, Сасыкколь, Алаколь, Маралье. Климат резкоконтинентальный. Замечательна природа Восточного Казахстана, пустыни, степи, тайга, горы, множество рек и озер, создают прекрасный вид. Красотой данного региона можно насладиться в рамках одного туристического тура. Восточный Казахстан включает в себя 24 национальных заповедника. Редкие животные встретятся Вам.
Ответ(ы):
Гость:
Шығыс Қазақстан Еуразияның жүрегінде орналасқан. Рудалық және Оңтүстік Алтай, Қалба тау жоталары алып аумағының үлкен бөлігі, Сауыр-Тарбағатай. Негізгі өзендері - Ертіс, Оба, Үлбі, Бұқтырма. Big Lake - Марқакөл, Зайсан, Rakhmanovskoe, Сасықкөл, Алакөл, бұғы. климаттың күрт континенталды. Шығыс Қазақстан, шөл, дала, тайга, тау, көптеген өзендер мен көлдердің тамаша табиғаты, әдемі көріністі құру.осы аймақтың сұлулық туристік тур бірінде ләззат алады.Шығыс Қазақстан 24 ұлттық резервтен тұрады. Сирек жануарлар Сіз кездесед
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