Помогите пожалуйста! До завтра нужно перевести на казахский без переводчика (он н?? правильно переводит).Даю 15 баллов. Восточный Казахстан находится в центре Евразии. Огромную часть территории занимают горные системы Рудного ...

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Помогите пожалуйста! До завтра нужно перевести на казахский без переводчика (он н?? правильно переводит).Даю 15 баллов. Восточный Казахстан находится в центре Евразии. Огромную часть территории занимают горные системы Рудного и Южного Алтая, Калбы, Саур-Тарбагатая. Основные реки – Иртыш, Уба, Ульба, Бухтарма. Большие озера – Маркаколь, Зайсан, Рахмановское, Сасыкколь, Алаколь, Маралье. Климат резкоконтинентальный. Замечательна природа Восточного Казахстана, пустыни, степи, тайга, горы, множество рек и озер, создают прекрасный вид. Красотой данного региона можно насладиться в рамках одного туристического тура. Восточный Казахстан включает в себя 24 национальных заповедника. Редкие животные встретятся Вам.

Автор: Гость